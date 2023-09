Ranucci "minaccia": "Puntata su un ministro? C'è l'imbarazzo della scelta"

09 settembre 2023 a

"Report farà sempre Report", promette il suo conduttore. Dal palco della festa del Fatto Quotidiano alla Casa del jazz di Roma, Sigfrido Ranucci torna sul "declassamento" della trasmissione di Rai 3 passata dal lunedì alla domenica sera, dove sarà sostituita da un nuovo programma affidato a Salvo Sottile. "Avremo qualche difficoltà in più e bisogno di un po’ di tempo per assestarci, ma le sfide non ci spaventano. Siamo una squadra forte e la gente ci vuole bene, lo vediamo anche oggi", ammette prima di passare alle "minacce".

Alla domanda se ci sarà una puntata dedicata a un ministro? Il giornalista non esita a replicare: "Mica uno solo, abbiamo l’imbarazzo della scelta". Finita qui? Niente affatto. Incalzato su chi avrebbe provato a imbavagliare Report il conduttore fa i nomi di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Ma non solo: "L’ultimo è stato Adolfo Urso, ministro delle Imprese, ma rispetto agli altri due è quasi un dilettante".

Infine, la battuta al nuovo amministratore delegato della Rai: "Volevo parlare male della Rai, ma non posso: vedo che tra il pubblico c’è il nostro amministratore delegato che è venuto ad ascoltare", ironizza rivoltoal nuovo ad Roberto Sergio seduto nelle prime file.