Myrta Merlino infilzata: "Pier Silvio, cos'hai fatto?", chi si schiera con la D'Urso

Con l'arrivo di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso è ormai un lontano ricordo. Dopo un'estate di critiche nei confronti della conduttrice napoletana, arriva però la difesa da qualcuno che non ti aspetti. Naike Rivelli, conosciuta per non essere proprio una fan della D'Urso, sembra aver fatto marcia indietro. Nonostante le loro precedenti incomprensioni e una causa legale in corso, l'attrice ha sorprendentemente difeso la conduttrice. In un video pubblicato su TikTok, ha condiviso le sue osservazioni sulla nuova edizione del programma tv di Mediaset, sottolineando come il format sia rimasto pressoché invariato. Ciò che invece si sente è la mancanza della carismatica presenza di Barbara.

L’allontanamento di Barbara D’Urso dalla televisione italiana ha generato molte speculazioni. La famosa presentatrice napoletana ha improvvisamente deciso di trasferirsi in Inghilterra, lasciando molti interrogativi sulla sua decisione. La Rivelli ha parlato anche di questo aspetto, suggerendo che la TV italiana potrebbe essere manipolata dalle “famiglie potenti”. Ma ha anche ringraziato l’esistenza di piattaforme streaming come Netflix e YouTube per la diversità di contenuti.

Il consiglio della Rivelli è proprio rivolto al patron di Mediaset. "Pier silvio, Pier silvio! Non puoi passare dal trash a una trasmissione seria", commenta ironicamente l'attrice. "Lasciala trash - ha poi aggiunto -perché almeno aveva un senso. Dopo 15 anni di trash ci vuoi altolocare", concldue velenosa.