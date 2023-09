Bompiani sconvolta dal sindaco: "Schifo, cosa faccio io con le ragazze sbronze"

11 settembre 2023 a

"Di Stefano Bandecchi mi inquieta una cosa: la convinzione di avere più diritti degli altri, di poter interrompere chiunque". Ginevra Bompiani, intellettuale di sinistra ormai ospite fissa di La7, partecipa al dibattito di L'aria che tira per la prima puntata di David Parenzo in conduzione solitaria, al posto di Myrta Merlino volata a Mediaset, sponda Pomeriggio 5 che fu di Barbara D'Urso.

Pronti via e la metà della Zanzara, su Radio 24, si concede subito una bella rissa proprio con Bandecchi, il sindaco di Terni famoso per le sue uscite "politicamente scorrette", al centro delle polemiche per una quasi rissa con un consigliere comunale in aula e attaccato da tutti, da destra e da sinistra.

Il primo cittadino, esponente di Alternativa popolare, è seduto al fianco della Bompiani che lo ascolta alzando spesso il sopracciglio e, a tratti, rabbrividendo. Parenzo manda in onda il video della rissa in Consiglio comunale: "Quello che voglio spiegare bene al mio pubblico...". Bandecchi lo interrompe: "Spieghi bene al suo pubblico, sennò dice una marea di minc***te e non ci capisce nulla". "No no no, la gente capisce bene", lo rassicura Parenzo. "Io non ho più diritti degli altri, ho gli stessi diritti degli altri, io non ho minacciato nessuno", ribadisce il sindaco. Parenzo, citando la Bompiani, definisce quell'episodio simile a una rissa in periferia e qui il sindaco sbotta di nuovo.





"I ragazzi che guardano me hanno un atteggiamento ben diverso dai ragazzi che... Io le ragazze sbronze le porto a casa, a prescindere che non ci esco perché a me fa schifo anche bere". E la faccia della Bompiani è tutto un programma.