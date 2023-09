Myrta Merlino nella capanna in studio? David Parenzo, la risposta gelida: "Se te la senti..."

10 settembre 2023 a

David Parenzo torna a L'Aria Che Tira. Il giornalista di La7 sostituirà Myrta Merlino, passata di recente a Mediaset. Non è la prima volta che Parenzo ottiene la conduzione. "L’avevo condotto nella versione estiva e in inverno come sostituto momentaneo – racconta il giornalista a TvBlog – già all’epoca avevo portato qualcosa di mio, lo farò anche stavolta".

Le novità per la nuova edizione della trasmissione comunque non mancano: "Potrò muovermi e stare in piedi. Amo camminare, avvicinarmi ai miei ospiti, piuttosto che rimanere imbullonato alla sedia. Appartiene alla mia natura. Il regista Fabrizio Monti ci aggiungerà tutta la sua creatività". Sullo sfondo ci sarà un ledwall gigante dove compariranno gli inviati collegati da tutta Italia, mentre il pubblico in studio non tornerà: "Mi sembrerebbe innaturale averlo al mattino, il calore lo prenderemo da fuori, grazie alle tante storie che racconteremo".

Poi, parlando della Merlino e della trovata di condurre in tenda seguendo la protesta degli universitari contro il caro-affitti: "Myrta aveva la capacità di raccontare le storie con queste modalità. Uno deve sentirsi le cose che fa. Io vorrei portare ironia e leggerezza, unite al rigore della notizia".