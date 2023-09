Pomeriggio 5, Briatore a valanga: "Cosa insegno a mio figlio sulle donne ubriache"

12 settembre 2023 a

a

a

Non solo scontrini. Flavio Briatore, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 su Canale 5, affronta anche il tema ben più drammatico della violenza sulle donne.

Una estate funestata da stupri di gruppo e femminicidi, con un rinnovato senso di allarme "nazionale". Dopo le polemiche sulle frasi di Andrea Giambruno a Diario del giorno, il manager cuneese dice la sua e sottolinea il punto di partenza di tutta la questione: "Se una donna è ubriaca la accompagni a casa, non devi approfittare di una certa situazione".

Il marito di Mara Venier a nudo: "Che brutto periodo che stiamo passando" | Video

Quindi l'ex marito di Elisabetta Gregoraci, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco, entra nel personale: "Penso anche che si tratti di un certo tipo di educazione da dare ai figli. Io ho un figlio di 13 anni e devi cominciare adesso a spiegargli cosa deve fare, cosa non deve fare, come deve comportarsi. E' anche un fatto di educazione".

Da ristoratore e uomo di turismo, il patron del Billionaire non può esimersi dal commentare il caso-scontrini, uno dei tormentoni di questi ultimi mesi con ristoratori e baristi sotto accusa per rincari nascosti e "trucchetti" al momento di saldare il conto. "Ci sono delle esagerazioni nei posti turistici di passaggio - premette Briatore -, quelli dove sai che vengono e che poi non tornano più. Questo un ristoratore che ha una clientela normale non lo può fare".