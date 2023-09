Vita in diretta, Paola Barale lascia lo studio: "Vabbè ragazzi", grosso imbarazzo

12 settembre 2023 a

A un certo punto Paola Barale si è alzata e ha lasciato lo studio di La Vita in diretta, il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano e tornato in onda da appena due giorni. Un colpo di scena, una trovata "alla Barale" a cui la showgirl, mitica ex giovanissima valletta di Mike Bongiorno a La Ruota della fortuna nota per la grande personalità, ha abituato colleghi e telespettatori che la amano anche per questo. La splendida 56enne di Fossano ha sempre centellinato le sue presenze in tv, anche per evitare l'effetto-inflazione. Così ogni sua apparizione assomiglia un po' a un evento. E così è stato, anche da Matano.



In studio è il momento del "tavolone pop" e i vari ospiti discutono dei pro e dei contro della chirurgia estetica. Il conduttore, malandrino, chiede proprio alla Barale se qualcuno dei suoi ex, tra cui spiccano il modello israeliano Raz Degan e Gianni Sperti, ballerino e coreografo da anni opinionista fisso a Uomini e donne, si sia concesso dei ritocchini, magari abusando del bisturi e del botox.

E qui Paola, con gesto plateale, si alza dalla sedia ed esplode: "Vabbè ragazzi, ciao, io vado via". Il sorriso sul suo volto, e su quello dei presenti, evidenzia il senso di imbarazzo non per la fuga della Barale, ma per la sua implicita risposta.

Di fronte al "Ragazzi ciao io vado via, non lo so non mi ricordo" della Barale, lo stesso Matano si sente in dovere simpaticamente di discolparsi, facendo un appello alla regia di Rai 1: "Volete inquadrare quelli? Perché sono loro gli istigatori io come sapete sono buonissimo e puro…". E gli autori ringraziano.