Ballando, rovinosa retromarcia: chi scarica Milly Carlucci dopo averle detto "sì"

Un'altra doccia fredda per Milly Carlucci in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Edizione che si annuncia tribolata sin dal principio, sia da queste lunghe settimane in cui la conduttrice si sta battendo alla ricerca del miglior cast possibile. Infatti, la Carlucci - confermatissima alla guida del varietà del sabato sera in onda su Rai 1 - ha già dovuto incassare parecchi "no".

E alla sequela di dinieghi, ora, se ne aggiunge un ulteriore, ancor più doloroso perché proviene da chi aveva già confermato la sua presenza a Ballando con le Stelle, salvo poi prodursi in un passo indietro. A dar conto della vicenda è Dagospia, nella rubrica "A lume di Candela", firmata da Giuseppe Candela.

Fu proprio Dagospia, il sito diretto da Roberto D'Agostino, a dare conto qualche tempo fa della presenza di chef Bruno Barbieri a Ballando, in veste di ballerino per Milly Carlucci. Lo storico volto di Masterchef aveva accettato la proposta. Ma ora, come detto, è stato costretto a tornare sui propri passi, tutto saltato all'ultimo minuto. La ragione? Barbieri, in contemporanea, dovrà registrare una nuova stagione di 4 Hotel, il format in onda su Sky Uno. I tempi di produzioni del format alberghiero sono stati compressi e anticipati. Morale della favola, la sua partecipazione a Ballando è saltata. Con buona pace di Milly Carlucci.