Massimo Giannini, "sotto il 20 per cento va a casa": la Schlein "balbetta"

Massimo Giannini non usa giri di parole e mette nel mirino (a sorpresa) Elly Schlein. A Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber va in scena un vero e proprio scontro. La segretaria dem non risponde in modo diretto ad alcune domande su temi caldi come la spesa da destinare agli armamenti, le Europee e l'eventuale candidatura della stessa Schlein a capolista. Su queste domande la Schlein ha cercato di rispondere con giri di parole che, va detto, non hanno convinto.

La Gruber infatti ha anche alzato i toni affermando che i giri di parole rendono incomprensibile l'offerta politica del Pd. Ma Massimo Giannini ha posto un quesito chiaro che ha imbarazzato e non poco la Schlein: "Qual è la soglia che il Pd ha fissato per le Europee? Sa, in tanti dicono che sotto il 20 per cento lei va a casa", ha affermato il direttore de La Stampa rivolgendosi alla segretaria dem.

La Schlein prima, in evidente imbarazzo, risponde così: "Io non amo le asticelle, so che voi le amate, ma io non le amo". Poi però prova a blindare, in modo goffo, la sua poltrona: "Io sono stata eletta segretaria del Pd e ho un mandato per 4 anni. Non mi fido dei sondaggi. Non mi interessano". Sarà, ma in caso di sconfitta sonora alle Europee la poltrona di Elly è destinata a saltare.

