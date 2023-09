Gf, regia nel panico: "Sigarini speciali, viaggio tutta la notte". Cosa spunta

15 settembre 2023 a

a

a

Il Grande Fratello è tornato in onda questa settimana e ha subito catalizzato una certa attenzione, legata soprattutto al nuovo modo di gestire il reality dopo che Pier Silvio Berlusconi ha preteso un netto cambio di rotta. Sempre su Canale 5, sempre Alfonso Signorini in conduzione. Ma i concorrenti sembrano un po' sotto pressione: essendo in diretta 24 ore su 24 non è semplice ricordarsi in ogni momento di evitare scivoloni. L'ultimo caso è quello di Vittorio Menozzi , che tra una battuta e l'altra si è lasciata andare a una confessione.

"Non ho mai visto un cinese con un'italiana": choc al Gf, Pier Silvio infuriato?

Parlando con Samira Lui, il gieffino ha rivelato che “mi facevo dei sigarini un po' particolari . Mi facevo dei viaggi tutta la notte. Sì, partivo tutta la notte”. La regia ha deciso di censurare il resto della conversazione, inquadrando per alcuni secondi un'altra stanza. In questo lasso di tempo Menozzi è forse stato ripreso dagli autori, dato che quando le telecamere sono tornate a inquadrarlo c'è stata la “retromarcia”. “Oddio - ha esclamato la Lui, evidentemente preoccupata - io pensavo intendessi fare altro, cose diverse che a me fanno paura”. “No, quello no”, ha replicato Menozzi.

"Oggi si ricomincia a drogare?": vergogna al Gf, verso la prima squalifica