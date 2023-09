Elly Schlein, "circonvenzione" a Otto e mezzo: infilzata su tutti i fronti

16 settembre 2023 a

Circonvenzione di "politicamente e mediaticamente incapace". Elly Schlein si è presentata in studio a Otto e mezzo, su La7, con le migliori intenzioni e con i più favorevoli presupposti. A intervistarla, infatti Lilli Gruber padrona di casa e il direttore della Stampa Massimo Giannini, sicuramente due giornalisti non "ostili" al Pd. Ma la segretaria è riuscita nell'ammirevole impresa di far indispettire entrambi, con risposte evasive, scarsa chiarezza programmatica, tattiche retoriche da Prima Repubblica, fuffa su fuffa. E così anche Gruber e Giannini. più volte, l'hanno dovuta riprendere per la giacchetta: "Lei ci deve rispondere".



Guarda il video dell'intervista integrale della Schlein a Otto e mezzo



Tra balbettii, silenzi e battutine, i telespettatori e gli appassionati di politica hanno assistito a mezz'ora abbondante di calvario personale. "Se parla così, chi la capisce?", l'hanno quasi scongiurata i suoi due interlocutori. Con la punta dell'iceberg, tragicomica, sulla armocromista. Sì, di nuovo lei.