GF, Pier Silvio farà rotolare teste: cos'è andato in onda

Questa volta Pier Silvio Berlusconi potrebbe chiedere davvero la prima testa al Grande Fratello, in nome del diktat "anti-trash" di Mediaset. L'edizione del rinnovato reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha già registrato il primo carico di veleni e polemiche.

Dai concorrenti "finto-sconosciuti" (nello specifico, Giselda Torresan e Arnold Cardaropoli avrebbero goduto già di una discreta fama sui social prima di entrare nella casa) alle gaffe in diretta (come Fiordaliso che, appena fatto il suo ingresso al GF, ha pensato bene di cantare, sì, ma in playack, raccogliendo parecchi sfottò e insulti tra i telespettatori). Mancava il caso-bestemmia, ed eccoci serviti.

GF, rivolta contro Signorini: cos'hanno scoperto su Arnold. Pier Silvio che dice?





A pubblicare una breve clip rilanciandola su X è stato il profilo Viva il Trash. Nel capannello di ragazzi nella casa qualcuno avrebbe pronunciato un'espressione blasfema, anche se non del tutto chiara. Il principale sospettato sarebbe Claudio Roma, 34enne romagnolo veterinario a cui sarebbe sfuggito un "Ostia Dio". Espressione scurrile, certo, anche se da interpretare più come un intercalare espressione di sorpresa e disarmo che come vera e propria bestemmia.

Difficile, però, che il concorrente sfugga alle maglie rigidissime di Signorini e degli autori, richiamati all'ordine dai vertici di Mediaset già a metà della scorsa edizione. Peraltro, a Cologno Monzese potrebbero aver già finito la pazienza visti i numeri assai deludenti in termine di share e ascolti raccolti dalle prime due puntate del reality "ripulito". A salvare Claudio, forse, solo l'audio disturbato intercettato dal microfono, che potrebbe regalargli il beneficio del dubbio e qualche altro giorno nella casa.