Schlein, rivelazione di Senaldi: "Chi coltiva il sogno che si schianti"

Pietro Senaldi svela come stanno davvero le cose dalle parti del Pd. I sondaggi parlano chiaro, la cura Schlein non ha funzionato e il partito si trova inchiodato al 19 per cento sena quello slancio in avanti che in tanti si attendevano con la nuova segretaria. La rincorsa sulla Meloni è fallita miseramente e di fatto dell'estate militante annunciata da Elly Schlein ciò che resta è un partita che si fa la guerra dentro le mura.

E così il condirettore di Libero spiega quali sono gli scenari che attendono la segretaria dem in vista anche della campagna elettorale che ci porterà al voto per le Europee 2024 nel giugno del prossimo anno. Senaldi non usa giri di parole e afferma: "C'è una buona parte della sinistra che comincia a coltivare il sogno che la Schlein si schianti alle Europee". Insomma a quanto pare la congiura dentro il Nazareno è già cominciata.

E i malumori degli altri esponenti dem mostrano il futuro della segretaria che è sempre più nero. Proprio oggi il sindaco di Bari, Decaro, si è sfogato affermando che gli elettori dem "detestano il Pd perché distante dai cittadini". Come dargli torto. E nei sondaggi tutto ciò si vede...