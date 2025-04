Quarta Repubblica, Zancan sbotta in tv: "Ma dove vive?"

Furiosa lite tra Roberto Zancan, orafo derubato per 6 volte nella sua azienda e costretto a mettere in fuga i ladri con un’arma che gli è stata contestata dallo Stato nel suo atto di trasportarla da casa verso il luogo del tentato furto, e Giorgio Beretta, analista del commercio internazionale e nazionale di sistemi militari e di armi comuni, che svolge la sua attività di ricerca per l’Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa (Opal) di Brescia e che, soprattutto, fa parte della Rete italiana pace e disarmo. Il terreno di scontro è quello di Quarta Repubblica, programma di Nicola Porro in onda ogni lunedì sera su Rete 4. Beretta cerca di sminuire, con i numeri, il fenomeno delle rapine in Italia, ma il suo discorso viene bruscamente fermato da Zancan.

Queste le sue parole: "Noi abbiamo in Italia 28 milioni di persone che vivono con abitazione propria, i furti sono 147mila e le rapine circa 2mila. Noi abbiamo, nel totale dei casi di una rapina in abitazione che potrebbe coinvolgere un'azione violenta, circa 2mila rapine su 28 milioni, alla fine sono praticamente qualcosa che capita una volta su 30mila casi. Gli omicidi in Italia a scopo di furto e rapina sono 10 in totale, tra abitazioni e uffici commerciali, poste, banche etc... Il rischio di essere uccisi in Italia da dei rapinatori attualmente è 1 su 2 milioni e 500mila persone, occorrono due città di Milano. Perché dico questi numeri? Perché è vero che ci sono questi casi, è vero purtroppo anche che le persone che li ascoltano si sentono minacciate a loro volta, ma i numeri sconfessano questa paura. Il problema è che una pistola non è una cintura di sicurezza, un conto è dire trovo un modo per difendermi, che possano essere telecamere, allarmi, che mi mettano in sicurezza…".

