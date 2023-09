Mediaset, una censura lunga due ore al Gf: cosa è stato "nascosto"

19 settembre 2023 a

a

a

Il Grande Fratello sta cercando di trasformarsi in un programma meno “trash” rispetto al recente passato. La scorsa edizione ha fatto parecchio discutere per il tono che l’ha caratterizzata e Pier Silvio Berlusconi ha imposto un netto cambio di registro. Alfonso Signorini ha eseguito, ma è normale che, tenendo chiuse le persone in una casa e riprendendole 24 ore su 24, prima o poi vengano toccati argomenti considerati scomodi.

"Spacciatore non doveva dirmelo": Gf, uno tsunami contro Alfonso Signorini

Il Grande Fratello è partito all’insegna della “normalità”, ma nelle ultime ore c’è stata una protesta da parte dei telespettatori, secondo cui la regia avrebbe volutamente oscurato circa due ore di trasmissione per evitare che si sentisse ciò di cui stavano parlando alcuni concorrenti. Sui social in molti hanno dato che è stata probabilmente censurata una conversazione all’interno del tugurio, la parte più sporca e meno accogliente della casa. Per circa due ore non sono infatti state mandate in onda immagini dal tugurio.

"Ma ha bestemmiato?". Guai al Gf, cosa si sente dal microfono: Pier Silvio infuriato?

La diretta su quella parte della casa è stata interrotta all’improvviso mentre i concorrenti avevano iniziato a parlare delle loro prime volte. Un argomento apparentemente innocente, eppure la regia ha preferito non mostrare nulla: che il tema sessuale sia diventato un nuovo tabù al Grande Fratello? C’è anche chi ha ipotizzato che possano essere venute fuori affermazioni pesanti, che avrebbero spinto la regia a non tornare sul tugurio: chissà se il caso verrà affrontato nella prossima puntata.