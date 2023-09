Uomini e Donne, "ti tappo la bocca per sempre": choc da Maria De Filippi

19 settembre 2023 a

a

a

Continua ad essere alta la tensione a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e due personaggi del trono over, Aurora Tropea ed Elio Servo. L’opinionista ha chiesto a Maria De Filippi di ascoltare la conversazione che è avvenuta tra i due durante un ballo in studio. Ne è uscito fuori che stavano parlando della Cipollari e del suo ultimo battibecco con Elio.

"Chiamate il 118". Uomini e Donne, rissa e caos in studio: De Filippi di sasso

“Io non l’avrei fatto - dice Aurora - non avrei salutato Tina. All’inizio ero come te, con Gianni… Poi non l’ho più fatto, vedi che ti si ritorce contro? Però io non mi sono mai permessa di dire a Gianni ‘cretino’. Hai quei due minuti che ti sale il sangue al cervello. Vedi? Da Gemma io non sarei mai andato dopo quello che ti ha fatto. Io non è che porto rancore, ma persone che ti offendono… Viene a mangiare e fa come la ragazzina. Il rispetto… Quando si supera il limite con la mancanza di rispetto, ti sto lontana”.

"Problemi di salute che mi hanno stravolto la vita": Uomini e Donne, il dramma svelato

Dopo aver sentito le parole di Aurora, la Cipollari l’ha accusata di aver aizzato Elio contro di lei: “Tu sei penosa, sei una brutta persona”. La dama ha provato a difendersi, ma l’opinionista è stata una furia: “Tu stai zitta che ti tappo la bocca”. La solita De Filippi ha poi riportato l’ordine, andando avanti con la trasmissione e parlando della conoscenza che Aurora ha appena iniziato con Marco.