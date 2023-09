Reazione a catena, vincono? Poi il malore in studio: choc su Rai 1

Roberto Tortora 20 settembre 2023 a

a

a

Troppa emozione a volte può giocare brutti scherzi. Ed è quello che è successo a Reazione A Catena nella competizione finale tra i concorrenti Qua e Là e i Ciao Nonni. Alla fine, dopo un duello serrato, hanno vinto questi ultimi, indovinando anche la parola segreta nell’ultimo gioco ("Colombina", ndr) e portando a casa un bottino congruo di 3188 euro.

E lì è successo il patatrac: una delle concorrenti del trio, Maria Francesca, ha subito l’intensa ondata di emozioni e ha avuto un malore, creando apprensione sia in Marco Liorni che tra il pubblico presente. Si sono precipitati tutti a verificare le condizioni della concorrente ma, fortunatamente, sembrava che il suo stato fosse dovuto solo all’emozione e all’incredulità di trovarsi in quella situazione straordinaria.

Passata la paura per Maria Francesca, il pubblico ha applaudito i "Ciao Nonni" che, da sfidanti, sono riusciti a laurearsi campioni con un percorso eccezionale. E il fatto di aver vissuto emozioni sincere li ha resi ancor più graditi sia al pubblico in studio che a quello da casa. Anche il nome che hanno scelto, un omaggio ai nonni ai quali sono molto legati, è stato una scelta vincente. Da bambini guardavano la trasmissione insieme a loro, creando un legame speciale attraverso il programma Reazione a Catena.

Salutano, dopo sette puntate da campioni, i Qua e Là, dopo aver commesso diverse gaffes decisive e fatali nel gioco cruciale "Intesa Vincente". Ora non resta che godersi le nuove prestazioni dei "Ciao Nonni", anche per capire se, una volta passata l’emozione, avranno la grinta giusta per difendere il titolo anche nelle prossime puntate.