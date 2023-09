Formigli, insulti a Meloni a Otto e Mezzo: "Vieni qui, invece di quelle pagliacciate"

20 settembre 2023 a

a

a

A Otto e mezzo, su La7, si parla dell'intervista controversa di Marcello Foa a Rai Radio 1 a un medico no vax sospeso dall'Ordine, ma Lilli Gruber e il suo ospite Corrado Formigli in studio ne approfittano per allargare il campo alla premier Giorgia Meloni.

Foa, spiega il conduttore di Piazzapulita, "ha dato voce a un mondo vicino al partito del presidente del Consiglio, ci sono voluti mesi per capire se la Meloni si sia vaccinata oppure no. Quel che stupisce è che di fronte a tesi pseudo-scientifiche non ci fosse nessuno scienziato vero a contrastarle, è stata una tribuna senza contraddittorio".

"Cara Meloni, cosa ne pensa?": Formigli scandaloso, apre la stagione con questa frase

Meloni, domanda la Gruber, "non ha ragione quando parla di pregiudizio nei suoi confronti?". "Alla faccia del pregiudizio - risponde Formigli - ha tre reti private e tre reti pubbliche che non fanno altro che farle le sviolinate, c'ha sei reti. Noi ci limitiamo a dare un giudizio: 30 miliardi promessi in manovra, quanti ne arriveranno? Blocco navale, fermiamo gli sbarchi... Vediamo come stanno andando le cose".



"Si faccia intervistare anziché quelle pagliacciate": guarda il video di Formigli a Otto e mezzo

"Mi farebbe piacere che Giorgia Meloni venisse nella nostra rete, ovunque, da te, da me, da Giovanni Floris da Enrico Mentana o chi gli pare a farsi intervistare con delle domande che siano degne di questo nome, non quelle pagliacciate, scusate, che abbiamo visto in giro in cui gli si da un microfono e gli si fa dire tutto quello che vuole. Possiamo chiederlo? Potrebbe accettarlo?".