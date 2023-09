Corrado Formigli apre la stagione così: "Cara Meloni, cosa ne pensa?"

15 settembre 2023 a

Un vergognoso attacco omofobo diventa il pretesto, per Corrado Formigli, per sganciare il solito siluro contro Giorgia Meloni. La prima puntata di Piazzapulita, su La7, dopo la pausa estiva ricomincia esattamente come aveva lasciato i telespettatori: con un affondo contro Fratelli d'Italia.

Formigli si lamenta del "veto" posto dalla premier agli esponenti di FdI, che dopo quattro anni di campagna mediatica a senso unico contro "l'onda nera" e il ritorno del "fascismo" sono stati invitati a non presentarsi più nello studio di Piazzapulita. Quindi il conduttore si esibisce nella sua intemerata.

"Cari Angelo e Andrea, che vi siete ritrovati le svastiche sul muro della vostra casa e avete rischiato di bruciare vivi perché qualcuno ha cosparso di benzina la vostra porta, alle vostre domande voglio farvi rispondere dal nuovo maitre à penser della destra sovranista e identitaria".





Ovviamente, si tratta del generale Roberto Vannacci, il nemico pubblico numero uno dei progressisti da quando è uscito il suo libro Il mondo al contrario, di cui il padrone di casa legge alcuni passi più controversi come quello su gay e comunità Lgbtq che, a suo dire, tenterebbe di imporre illecitamente la sua visione del mondo.

"Mi domando - prosegue Formigli -: si può, in nome della libertà, definire anormali e contro natura gli omosessuali mentre si indossa una divisa da generale? Cara presidente Meloni, lei cosa ne pensa? Se accettasse il nostro invito glielo chiederei. Ma anche quest'anno, lei non intende mettere piede a Piazzapulita, per la quarta stagione consecutiva".