Nichi Vendola insulta il generale Vannacci: "Cavernicolo anormale"

20 settembre 2023 a

a

a

Nichi Vendola scatenato ai microfoni di È sempre Cartabianca. Tra gli ospiti anche il generale Vannacci che tanto ha fatto discutere con il suo libro. La sinistra si è scagliata più volte sul generale con toni durissimi che hanno scatenato fiumi di polemiche. Il generale negli ultimi tempi ha cercato di raccontare la sua posizione e il suo modo di vedere le cose in diversi programmi tv.

Questa volta a scagliarsi contro di lui è l'ex governatore della Puglia ormai ai margini della politica. Vendola usa parole forti, a limite dell'insulto, per attaccare Vannacci: "La conoscenza cavernicola che Vannacci ha del mondo lo porta a questo stato di alterazione. L’amore è normale, l’ignoranza è anormale. Il mondo capovolto non è quello che lui descrive ma è quello che lui ha nella sua testa". Un'uscita, quella di Vendola che lasciato senza parole il generale.

"Cosa succede se scende in politica": Italo Bocchino, bomba su Vannacci

Si può sempre criticare un'opinione, si può essere in disaccordo, ma mai andare oltre la critica. E Vendola in questo caso ha superato una barriera importante: quella del rispetto. Le sue parole contro Vannacci di certo faranno discutere. E pure parecchio. Di certo questo non sarà l'ultimo attacco che il generale riceverà nei talk show da parte della sinistra.