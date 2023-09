Parenzo zittito dallo chef La Mantia: "Non farlo mai!"

21 settembre 2023 a

Ci prova, David Parenzo, a buttarla in politica (anti-governo) anche in cucina, ma stavolta il conduttore di La7 trova pane per i suoi denti. A L'aria che tira l'invita Isabella Ciotti viene sguinzagliata in un mercato di Milano con un compito ben preciso: fare la spesa con 10 euro per sfamare una famiglia perlomeno per un pasto. Una sorta di missione anti-carovita affidatale direttamente da uno degli chef più famosi d'Italia.

Si tratta di Filippo La Mantia, cuoco "autoditatta" palermitano che ha riscosso enorme successo a Roma portando nella Capitale la sua cucina siciliana tradizionale "rivisitata", per il piacere di politici e vipponi della Città eterna. Tra gli ingredienti che ha incaricato di acquistare c'è anche lo zenzero, cosa che desta un certo stupore tra gli ospiti della trasmissione. Non si tratta, effettivamente, di un genere di prima necessità.

Il vezzo gastronomico è però funzionale alla ricetta di La Mantia, che realizza un cous cous condito con pesto a crudo ottenuto frullando pomodori, capperi, limone, zenzero e olio buono. "Allora è vero, i poveri mangiano meglio come diceva il ministro Lollobrigida", sussurra qualcuno in studio, ridacchiando. E Parenzo ci ricama su: "Mi fanno notare però che bisogna fare attenzione, perché il cous cous non è sovranista".





La Mantia lo ferma subito: "Ho creato 2 piatti ma avrei potuto farne altri 2 con una piccola parte di quello che lei ha acquistato. Io al supermercato guardo i carrelli della gente. Quando trovo l'insalata imbustata e la pasta sfoglia già pronta...". Come dire: per risparmiare occorre cambiare certe abitudini. "E non mettere la politica con il cibo", ammonisce poi il conduttore, che sarà rimasto un po' con l'amaro in bocca.