Marianna Aprile, "la cosa migliore fatta dalla Meloni? Tradire"

22 settembre 2023 a

"La cosa migliore che ha fatto Giorgia Meloni in questo primo anno di governo?". Tiziana Panella lo chiede a Marianna Aprile e la conduttrice di In onda, ospite della collega di La7 a Tagadà, ci pensa un attimo: "Questa è cattiva, però...", sorride ironicamente non nascondendo la sua ontologica diffidenza per la premier e il centrodestra, di cui non ha mai fatto mistero durante la messa in onda estiva del talk condotto in coppia con Luca Telese.

Una esitazione, qualche attimo di riflessione e poi via con quello che sulla carta dovrebbe essere un complimento e che invece suona come un sospiro di sollievo per il pericolo scampato.

"Tradire qualcuna delle aspettative negative che si avevano sul suo governo, personalmente immaginavo per esempio che in tema di diritti sarebbe stata molto più veloce e rapida l'azione, invece purtroppo c'è stata e c'è ma è più circospetta e più prudente".





"Si va dai proclami della ministra Roccella sui vari aspetti dalla culla alla tomba che vanno normati, all'attacco frontale alle famiglie arcobaleno con la revoca delle trascrizioni dei figli nei confronti dei padri non biologici...". "Insomma, poteva andare peggio", la interrompe la Panella, con la Aprile che conclude il ragionamento con un sorriso: "Dal mio punto di vista poteva andare peggio, sì".