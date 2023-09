Francesco Specchia replica per le rime a Marianna Aprile: "Ideologia"

08 settembre 2023 a

a

a

Si parla del dl Caivano a In Onda nella puntata di venerdì 8 settembre su La7. Qui a prendere subito la parola, in collegamento con Marianna Aprile e Luca Telese, c'è Rosy Bindi. Per lei il governo ha percorso la "strada che appare più rassicurante, facile, ossia si aumentano le pene e si mettono in carcere quei genitori che non mandano i figli a scuola". Eppure, contesta l'ex ministra del Pd: "Questa è per me una strada sbagliata".

Non la pensa allo stesso modo Federico Geremicca. Strano ma vero il giornalista prende le difese dell'esecutivo premettendo comunque che "ci vuole molto equilibrio, noi siamo stati abituati all'esercito per le strade". Riportando la sua esperienza, Geremicca dice di ricordarsene tanti di blitz: "I blitz sono più efficaci quanto meno annunciati. Però dico una cosa: il poco è meglio del nulla".

"Ho sentito bene?". Gaffe imperdonabile a In Onda: cosa dice Anna Falcone

E Francesco Specchia è sulla stessa linea: "Il risultato di Caivano si è avuto perché in tutti questi anni non è stato fatto nulla - interviene la firma di Libero mentre Marianna Aprile tenta di interromperlo -. Il blitz è per far vedere che lo Stato c'è. Non è che puoi tenere". E ancora: "Mi parli dei ragazzi di Caivano? Ma se i ragazzi di Caivano, dice lo stesso don Patriciello, vengono armati dalla Camorra perché sanno che qui non sono punibili. Non c'è nulla di male. Non sforiamo nell'ideologia". "Ma no, non è ideologia", prosegue la conduttrice che però non controbatte.