Verissimo, vita di coppia? Toffanin, la domanda a Giulia Stabile fa calare il gelo

In vista della prima puntata della nuova edizione di Tu si que vales, Silvia Toffanin ha ospitato a Verissimo alcuni protagonisti della trasmissione, a partire da Giulia Stabile. Promossa conduttrice dopo l’addio di Belen Rodriguez, la ballerina uscita da Amici è pronta per affrontare questa nuova sfida: “È stata una sorpresa ma è tutto molto tranquillo perché mi sento in famiglia. Non sento il peso della conduzione”.

Nel corso dell’ospitata c’è stato un momento in cui la Stabile è sembrata un po’ a disagio: la Toffanin ha chiesto ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni come andasse la loro vita amorosa. Quando è arrivato il turno della ballerina, quest’ultima si è visibilmente preoccupata: la padrona di casa se n’è resa conto e ha glissato, augurandole semplicemente di essere felice. Momento di imbarazzo che è quindi stato superato e che era dettato dal fatto che la Stabile non frequenta più Sangiovanni.

I due erano usciti insieme da Amici e sono stati molto uniti, ma a quanto pare la loro storia d’amore è giunta al capolinea. Ultimamente hanno iniziato a circolare voci secondo cui la Stabile starebbe approfondendo una nuova conoscenza con Alessio Cavaliere: i due si sono conosciuti ad Amici, quando lui era un allievo e lei una ballerina professionista. Adesso che la Stabile non è più fidanzata con Sangiovanni, si vocifera che le cose con Cavaliere abbiano preso una piega diversa.