Verissimo, Iva Zanicchi spiazza Toffanin: "Berlusconi? Non avrei dovuto dirlo"

"Se tu permetti vorrei dire una cosa, voglio ricordare una persona a me cara, e anche a te, più a te che a me, è Silvio Berlusconi": con queste parole Iva Zanicchi ha spiazzato Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. "Scusa se ne parlo qui - ha continuato la cantante -. Gli ho voluto bene. Nell’omelia bellissima del vescovo al funerale è però stata omessa una cosa, che lui era buonissimo, l’uomo più generoso mai incontrato. E faceva tanta beneficenza, senza che nessuno lo sapesse".

La Zanicchi ha raccontato anche un aneddoto sul Cav: "Sai che quando andavo all’estero, ad esempio quando mi avevano ritirato il passaporto, a me e a tutti i musicisti per non pagarci, tra me pensavo: 'Ora chiamo Berlusconi che così mi viene a prendere'. Mancando lui è venuto a mancare un appiglio”. E infine ha rivelato la sua ultima conversazione con l'ex premier prima che lui morisse. Berlusconi l'avrebbe chiamata dopo la sua avventura a Ballando con le Stelle. “Lui mi ha detto che racconta le barzellette meglio di me”, ha rivelato la Zanicchi.

L'artista, vedendo la Toffanin in difficoltà, ha quindi chiosato: "Ne parlo qui, so che non avrei dovuto. Vedo Silvia che è leggermente in imbarazzo, ha la lacrima. Comunque io ti ho stimato tantissimo Silvio, ti ho voluto bene”. A quel punto la conduttrice ha spostato l’attenzione su un altro argomento: “Parliamo d’amore ti va?”. Un atteggiamento che mostra ancora una volta quanto la Toffanin sia da sempre pudica e riservata sugli aspetti personali.