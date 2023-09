Silvia Toffanin, corna: domanda a bruciapelo, clamorosa reazione di Filiberto

18 settembre 2023 a

Emanuele Filiberto di Savoia continua a essere felicemente sposato con Clotilde Courau nonostante tutto. Nei mesi scorsi una foto pubblicata dal magazine Diva e Donna mostrava un bacio tra Emanuele e Nadia Lanfranconi, cantante italiana ed ex fidanzata di Mel Gibson. Di lì l'ipotesi della rottura con Clotilde. Ma non è così: i due stanno ancora insieme. A parlarne è stato il diretto interessato nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5.

L’ex giurato di Amici ha spiegato che con la Courau c’è ancora un sentimento forte. Quando la conduttrice ha fatto riferimento alle foto con la Lanfranconi, allora, il Principe non ha né smentito né confermato di aver tradito. “Vi si vede poco insieme”, ha fatto notare la Toffanin. E lui ha risposto: “Ci vediamo poco ultimamente perché Clotilde ha fatto un anno di turné in giro per la Francia”. “I giornali ricamano, ti ritraggono in compagnia di qualche amica…”, ha insistito la Toffanin.

“Fortuna ho amici e amiche, io e Clotilde abbiamo grande fiducia reciproca, certo ci sono stati momenti difficili, in 20 anni di matrimonio inevitabile”, ha risposto Emanuele. Che poi ha provato a rilanciare: “Tu da quanto tempo stai col tuo compagno?". Il riferimento è ovviamente a Pier Silvio Berlusconi. “Io faccio le domande a te, comunque 23 anni”, ha tagliato corto la Toffanin. E Filiberto ha ripreso la parola: "Sarai d’accordo con me che dopo 20 anni c’è un rapporto di maturità, fiducia, amore e amicizia. A questo sono arrivato oggi con Clotilde. Perdonerei un tradimento? Sì perché penso che l’amore che c’è al di là di tutto questo è molto più forte di una scappatella”.

“Avete dovuto perdonarvi nella vita?”, ha chiesto ancora la conduttrice. E Filiberto ha risposto: “Io chiedo perdono e grazie ogni giorno”. La Toffanin allora ha chiosato: “Io lo ho sempre detto che Clotilde è una santa, devo parlarci assieme, senza di te”.