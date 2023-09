Tale e Quale, che siluro contro Chiara Ferragni: cosa va in onda su Rai 1

Claudio Brigliadori 24 settembre 2023 a

L'imitazione che manda in tilt Tale e quale show? Non è di un concorrente, ma di una “disturbatrice”. Valentina Barbieri si candida a diventare il volto di copertina del programma di Rai 1 condotto, come sempre, da Carlo Conti. Novità di questa edizione è appunto la mina vagante rivelatasi al Gialappa Show, su Tv8, che per l’occasione porta in scena una versione pressoché perfetta di Chiara Ferragni. «Ciao guys, sono molto contenta di essere qui. È veramente tutto so cute», annuncia sui social, imitando il gergo della influencer più famosa d’Italia tra un reel e una story di Instagram.

L’imitazione è notevole, cadenza e slang azzeccati, anche se qualcuno fa notare che c’è ancora da lavorare sulle vocali di Cremona. Momento cult della prima puntata? Il cortocircuito Rai-Sanremo. Sul palco il finto Fedez (interpretato da Gabriele Cirilli) ha appena finito di cantare il tormentone Disco Paradise in trio con l’improbabile Annalisa versione Francesco Paolantoni e l’impressionante J-Ax di Leonardo Fiaschi. La regia inquadra a questo punto la Fake-Ferragni, che sconvolta si rivolge al marito: «Ma se io sono qui e tu sei lì, chi è a casa a vedere i bimbi, Leo e la Vito?». A quel punto, arriva la zampata da fuoriclasse del giudice Giorgio Panariello, che fuori campo la butta lì: «Io lo so, io lo so. Rosa Chemical...». Risate dal pubblico e un filino di imbarazzo sul palco.

Non serve essere un super appassionato di gossip per sapere che qualche mese fa, sul palco del Festival di Sanremo, il bacio omo proprio tra Fedez e il fluido interprete di Made in Italy, per quanto sceneggiatissimo, ha rappresentato un mezzo choc per la Ferragni, spiazzata dal fatto di essersi vista rubare la copertina dal maritino. Ne era nata una crisi coniugale. Vera, anzi verissima.