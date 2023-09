Tale e Quale, "ah lei è Ginevra Lamborghini?": gelo su Rai 1

23 settembre 2023 a

Momenti di gravissimo imbarazzo a Tale e quale show, debutto stagionale dell'acclamato show musicale di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Tra i vip in gara, impegnati in acrobatiche imitazioni di cantanti (al di là della performance vocale, viene valutato anche il clamoroso trucco e parrucco) c'è anche Ginevra Lamborghini, sorella della popstar e influencer Elettra nonché inquilina dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.



Ginevra diventa la sosia di Annalisa e si esibisce sulle note di Mon amour, tormentone dell'estate 2023. Applausi a scena aperta dal pubblico in sala, poi però al momento del confronto con i giudici accade l'impensabile. Cristiano Malgioglio, agghindato in versione Barbie, prende la parola e inizia a bombardare: "Elettra più che una Lamborghini mi è sembrata una Cinquecento. Ah, lei è Ginevra? Non sapevo Elettra avesse una sorella". Sbam. Va detto a onor di cronaca che Ginevra, però, non si è offesa e anzi ha reagito alla malaparata con un sorriso. Chapeu.

Ad apprezzare la prova della Lamborghini junior invece due giurati, Giorgio Panariello e Loretta Goggi, che si sono complimentati con la ragazza sia per le doti canore sia per il look. E Panariello, da buon toscanaccio, ha anche trovato per lei un accattivante soprannome: "La panterosa".