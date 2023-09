Tale e Quale, Panariello ridicolizza Chiara Ferragni: "Sapete chi c'è a casa sua?"

23 settembre 2023 a

a

a

Claomoroso a Tale e quale show: nel cast del programma musicale di Rai 1 condotto da Carlo Conti, tra una Chiara Ferragni e un Fedez, punta pure Rosa Chemical. Si, proprio il fluido artista che più o meno consapevolmente ha provocato una mezza crisi coniugale tra i Ferragnez sul palco dello scorso Festival di Sanremo.



Ricapitoliamo: come finta giudice, più disturbatrice che altro, c'è la bravissima Valentina Barbieri, 27enne rivelatasi al Gialappa Show su Tv8 e che oggi imita quasi alla perfezione la bionda influencer di Cremona.

Sul palco, di certo non casualmente, c'è anche il marito: il finto Fedez interpretato da Gabriele Cirilli, impegnato nel tormentone Disco Paradise in trio con Annalisa (uno "sconvolgente" Francesco Paolantoni) e J-Ax (di cui Leonardo Fiaschi è quasi il sosia).

La performance è quella che è (Annalisa è stata imitata anche dalla ben più conturbante Ginevra Lamborghini, sulle note dell'altra hit estiva Mon amour), ma di sicuro ai protagonisti non mancano ironia e battuta pronta. La finta Ferragni, sconvolta, si rivolge al finto Fedez: "Ma se io sono qui e tu sei lì, chi è a casa a vedere i bimbi, Leo e la Vito?".

"Io lo so, io lo so - interviene non inquadrato Giorgio Panariello, giudice vero -. Rosa Chemical...". Risate dal pubblico e un po' di imbarazzo in sala, visto che tutti sono a conoscenza del trauma psicologico provocato alla già nervosissima Ferragni all'Ariston dall'imprevisto bacio omo tra Fedez e lo stesso Rosa Chemical.