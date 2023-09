Striscia la Notizia, tapiro a Ilary Blasi: "Sicuro sia per me?"

25 settembre 2023 a

Il primo tapiro della nuova stagione di Striscia la Notizia se l'è aggiudicato Ilary Blasi. A dare la notizia è stata la conduttrice stessa in una storia su Instagram. Nel video, l'ex di Francesco Totti, che è in auto, dice di essere in dolce compagnia e mostra il tapiro d'oro sul sedile accanto al suo. Poi tagga Valerio Staffelli, l'inviato del tg satirico incaricato di consegnare i tapiri.

Non è la prima volta che la Blasi riceve un tapiro d'oro: in passato ne ha già ricevuti altri, nella maggior parte dei casi per delle gaffe televisive. E sempre la conduttrice li ha accettati con grande autoironia. Questa volta, invece, sembra non aver accettato di buon grado il tapiro. O meglio, non sembra essere sicura di meritarlo, lasciando intendere che forse il destinatario doveva essere qualcun altro.

"Eccolo qui, fresco, fresco, il tapiro me l'ha portato Valerio Staffelli. Ma mi viene un dubbio: Valerio sei sicuro che sia per me? Io qualche dubbio ce l'avrei!", ha detto la Blasi nella storia Instagram. Secondo i fan, Striscia glielo avrebbe consegnato per quanto successo alla partita di calcio del figlio, quando Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Totti, è stata sorpresa dalle telecamere a spiare una storia di Ilary su Instagram. Per la conduttrice, però, a meritare il tapiro non sarebbe lei. Si tratta di una frecciatina a Noemi Bocchi e a Francesco Totti? La Blasi ha voluto chiedere un parere ai suoi follower, domandando se davvero il tapiro dovesse essere consegnato a lei. E il 55% ha risposto che non dovrebbe essere lei la destinataria del "premio". In ogni caso, il reale motivo della consegna verrà rivelato questa sera, durante la prima puntata di Striscia la Notizia.