Striscia la Notizia, Ilary Blasi e il caso-rolex: "Ecco quanti sono"

25 settembre 2023 a

Il primo tapiro d’oro della nuova edizione di Striscia la Notizia lo ha “vinto” Ilary Blasi. L’inviato Valerio Staffelli è riuscito a intercettare la conduttrice di Mediaset, che è arrivata a quota nove tapiri: in questa particolare classifica ha ufficialmente superato Francesco Totti, che è invece fermo a otto. Dopo aver ricevuto il “premio”, la Blasi ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha lanciato una frecciatina: “Valerio, sei sicuro che era per me? Io qualche dubbio ce l’ho…”.

L’inviato del tg satirico di Canale 5 ha anche tirato fuori la delicata questione dei Rolex, che vista dall’esterno ha ormai assunto contorni piuttosto surreali. “Ora dovrete tenerli in affidamento congiunto”, ha ironizzato Staffelli. “Non ci ho capito niente - ha replicato la Blasi - faremo come con i figli. Non è vero che non si sa il numero degli orologi: presto lo scoprirete”. Inoltre Staffelli le ha chiesto se è stata “dursizzata”, ovvero fatta fuori da Mediaset: “Io in questo periodo vado sempre in letargo - è stata la risposta - non so se mi faranno rifare l’Isola dei famosi”.

“Le vide del Signore, anzi di Mediaset, sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto”, ha precisato la Blasi. Non resta che attendere e vedere che ne sarà di lei in tv: di sicuro non le verrà affidata la conduzione dell’edizione invernale di Temptation Island. Nei mesi scorsi c’erano state delle voci a riguardo, ma alla fine è stato riconfermato Filippo Bisciglia.