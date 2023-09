Vannacci, duro scontro in tv con la Scuderi: "Comunismo che si tinge di verde"

26 settembre 2023 a

"Una reiterazione del comunismo che si tinge di verde": il generale Roberto Vannacci, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, lo ha detto a proposito della svolta green a cui l'Europa aspira. Il suo riferimento, in particolare, era ad alcune delle ultime decisioni prese a Bruxelles su questo tema. Nei giorni scorsi, per esempio, l'Eurocamera ha dato il via libera a una stretta sugli attuali limiti consentiti di alcune sostanze inquinanti, sempre nell'ottica di raggiungere l'obiettivo dell’inquinamento zero entro il 2050.

In ogni caso, secondo Vannacci, è difficile che l'Ue riuscirà a realizzare in toto il Green Deal: “Questa capacità non l’abbiamo perché attualmente la maggior parte della componentistica verde è prodotta in Cina. La via d’uscita è il nucleare che è inesauribile", ha detto il generale. Di tutt'altro avviso l'attivista ecologista Benedetta Scuderi, portavoce dei giovani dei Verdi Europei e co-fondatrice dei Giovani Verdi Italiani, pure lei ospite della trasmissione. “Dobbiamo iniziare la transizione energetica perchè noi abbiamo le capacità”, ha detto.

Vannacci, però, ha sottolineato come l’ambientalismo sia "un lusso che solo i paesi ricchi si possono permettere", dal momento che in alcuni casi scelte green comportano comunque dei costi. Ma, di nuovo, la Scuderi si è detta contraria: “Le nostre aziende devono diventare aziende del futuro grazie alla transizione ecologica".