Italo Bocchino, duro scontro tv con Di Battista: "Avete rovinato l'Italia"

Botta e risposta durissimo a Di Martedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su la7. Protagonisti di un acceso diverbio Italo Bocchino, direttore del Secolo d'Italia e Alessandro Di Battista, ex grillino. Al centro del dibattito la manovra e le mosse del governo sul fronte dell'immigrazione. Dibba pretende di dare lezioni, lui che non ha mai avuto alcun ruolo di governo. L'ex pentastellato va all'attacco del governo e del premier: "Giorgia Meloni è la brutta copia di Gentiloni", afferma.

La sua frase però non cade nel vuoto e Italo Bocchino risponde subito per le rime mettendolo davanti alla realtà dei conti e dei disastri del Movimento Cinque Stelle: "Vi siete portati via 170 miliardi di euro per finanziare i vostri elettori, avete rovinato le casse dello Stato". Di Battista poi torna ad attaccare mettendo nel mirino l'esecutivo per gli sbarchi a Lampedusa. Parla delle mosse di Francia e Germania e dei contrasti che dividono Roma da Berlino.

Bocchino replica e zittisce così Dibba: "Noi non accettiamo lezioni da altri Paesi, questo sia chiaro. Non accettiamo lezioni dalla Francia e Germania deve stare zitta!". Applausi a scena aperta e Dibba incassa in silenzio. Ormai il grillino si è ridotto a qualche ospitata in tv con un obiettivo chiaro: versare veleno sul governo. Ma a Di Martedì ha trovato un Bocchino scatenato che lo ha messo a tacere.