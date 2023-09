Italo Bocchino inchioda Travaglio e M5s: "Scappati col malloppo"

26 settembre 2023 a

Al centro di Otto e Mezzo il condono proposto dal governo. Una battaglia della Lega su cui Lilli Gruber chiede se può essere un "problema per Fratelli d'Italia che si è sempre presentato come il partito della legalità". A rispondere, nella puntata di martedì 26 settembre su La7, c'è Italo Bocchino. A suo dire "sopravvalutiamo la parola condono, ci sono 50mila attività commerciali che devono chiudere perché non hanno regolarizzato alcuni scontrini, hanno sbagliato però con il governo non si condona nulla".

Il motivo? "Pagano quello che devono pagare ma senza le sanzioni. Non stiamo parlando di gente che costruisce sulla spiaggia, Travaglio sbaglia". Eppure Bocchino al collega dà ragione su una cosa: la legge di Bilancio. "Certo non ci sono soldi per colpa del Superbonus del Movimento 5 Stelle. Voi siete scappati col malloppo". Il riferimento è al voto di scambio.

Basta pensare al reddito di cittadinanza che ha attirato diversi voti salvo creare un disastro. "Ma di che parli?", interviene Travaglio mentre la conduttrice incalza: "Non mi risulta che Travaglio sia il vice di Conte". "Sì, lui è il vero leader del Movimento 5 Stelle", ironizza a quel punto Bocchino strappando un sorriso anche a Travaglio.