DiMartedì, Mauro Mazza zittisce i compagni: "Devo abbassare il livello del dibattito"

27 settembre 2023 a

Mauro Mazza, ospite in studio da Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, nella puntata del 26 settembre, si rivolge così al conduttore: "Ti chiedo scusa, devo abbassare il livello del dibattito, abbassarlo tanto da far toccare la realtà. Questa è la bolla". Per così dire accerchiato da ospiti di sinistra, il giornalista ed ex direttore del Tg2, li mette tutti a tacere: "Zan, Piccolotti e la professoressa Di Cesare raccontano una realtà che non esiste". E ancora, rivolgendosi direttamente a loro che già si sono infastiditi: "Voi raccontante una realtà diversa da quella reale".

Qui l'intervento di Mauro Mazza a DiMartedì

Quindi Mauro Mazza gli sbatte in faccia la realtà, quella che loro non riescono a vedere: "Se oggi si rivotasse tutti i sondaggi, compreso quello di Mentana di ieri sera", sottolinea il giornalista, "danno Fratelli d'Italia sopra o appena sotto il 30 per cento. Quindi", ragiona Mazza, "se si votasse vincerebbe di nuovo il centrodestra". Ora, si chiede il giornalista e lo chiede retoricamente agli altri ospiti in studio: "Perché chi ha votato centrodestra rivoterebbe centrodestra?". Evidentemente, conclude, "quell'elettorato è convinto che nessun altro governo riuscirebbe a fare meglio di questo". Di più, "quel voto dello scorso anno ha anche abolito una anomalia italiana".