Belve, Arisa choc dalla Fagnani: "Ecco perché mi ammirano"

Belve, il talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, è uno dei prodotti televisivi meglio riusciti degli ultimi anni. Il modus operandi della giornalista è infatti molto efficace: domande schiette e dirette, ospiti d'eccezione e storie di vita personali. Nella puntata di ieri, martedì 26 settembre, gli intervistati in studio erano personaggi di tutto rispetto: Stefano De Martino, Fabrizio Corona e Arisa. Ed è proprio sulla cantante genovese che si è concentrata maggiormente l'attenzione dei telespettatori.

Arisa è al centro della bufera mediatica per aver postato sui suoi profili social una foto che la ritrae completamente nuda. Ma la cantante non si pente affatto delle sue scelte. Anzi, le ribadisce con un'onestà disarmante. Infatti, quando la Fagnani le domanda perché è così tanto ammirata dai fan, l'artista senza peli sulla lingua le risponde: "Perché ho un bel sedere". Ma non è finita qui. La conduttrice ha provato a smarcarsi dal momento di imbarazzo e ha aggiustato il tiro: "Mi dica allora chi non la ammira, non la ammira perché?". La cantante, più schietta che mai, ha ripetuto: "Perché ho un bel sedere".

L'artista ha poi precisato il motivo di tutta quella sincerità. "Nessuno se l'aspettava che un giorno avrei avuto un bel sedere - sostiene Arisa - ma sono cose che capitano". La Fagnani, diretta, ha domandato: "Ci abbiamo lavorato?". "Ci lavoriamo duro tutti i giorni", ha concluso l'ospite, concedendosi anche qualche risata.