L'aria che tira, Morelli zittisce Parenzo: "Legga il libro, non faccia brutta figura!"

Si infiamma il dibattito a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 27 settembre mentre si parla delle trame per far cadere il governo Berlusconi. Ad un certo punto il leghista Alessandro Morelli sbotta: "Io sono sbalordito. L'Italia è vittima di un complotto, lo dice uno dei congiurati che ha partecipato a quel complotto". Il conduttore lo interrompe e ironizza: "Ci è sfuggito forse".

Qui lo scontro tra David Parenzo e Alessandro Morelli

Ma Morelli è serio e insiste: "Pochi giorni fa sono state date le anticipazioni del libro dell'allora presidente Sarkozy, che dichiara che con la Merkel - quindi Francia e Germania - avevano tramato per far cadere il governo Berlusconi. Lo ha scritto, lo ha detto". Parenzo interviene di nuovo: "Quel governo è caduto da solo. Un pezzo di maggioranza si è staccato".

"La invito a leggere il libro, ha perso qualche pezzo. Non faccia brutta figura...", lo redarguisce il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. E il conduttore ribatte: "Io se commetto un errore sono il primo ad ammetterlo". "Non è una teoria del complotto, C'è stato un complotto", afferma ancora Morelli. Quindi Parenzo ricorda che Gianni Letta ai funerali di Napolitano ha smentito questo teoria ma il leghista non sa più come ripeterglielo: "Siccome si parla di Dublino, non c'entra nessun accordo. Nessun paese al mondo prende i clandestini. Sono norme internazionali. È l'Abc, se non sa nemmeno questa,..".