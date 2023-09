Belve, Fabrizio Corona ci prova con la Fagnani: "Se le luci si spengono...", gelo in studio

28 settembre 2023 a

a

a

Partenza col botto per Francesca Fagnani e il suo Belve: la puntata andata in onda martedì 26 settembre su Rai 2 ha registrato un buon 10% di share. Tra gli ospiti Fabrizio Corona, che ha parlato della sua vita privata, non senza risparmiare però delle provocazioni alla giornalista. Durante l'intervista, infatti, l'ex re dei paparazzi ha più volte scherzato sulla possibilità di un bacio tra loro due.

Quando la Fagnani ha chiesto al suo ospite quale fosse il rapporto col suo fisico, ora che è alla soglia dei 50, Corona ha risposto di avere ancora un'alta autostima e poi si è lasciato andare a una provocazione nei confronti della conduttrice: "A te piaccio ancora?". E poi, parlando al passato, ha aggiunto: "Beh... Ci conosciamo da tanti anni". A quel punto, allora, la Fagnani ha replicato: "Lei presuppone che io subisco fascino...". E Corona: "Ci conosciamo da tempo... Tu in passato eri focalizzata sul lavoro, ora che sei più leggera, ora che fai parte del mondo dello spettacolo...".

"Ci sono cascata di nuovo": Belve, il tradimento di Fabrizio Corona in diretta tv

Non suscitando alcuna reazione nella giornalista, l'ex re dei paparazzi ha rilanciato dicendo che le donne non sono capaci di resistergli. E poi, rivolgendosi di nuovo alla Fagnani, le ha chiesto: "Mi vuoi dire che se spegniamo le luci ed eliminiamo un pubblico, magari un bacio non scatterebbe, sapendo che non c'è nessuno intorno a noi?". E la conduttrice ha risposto: "Ma no", sorridendo. Alla fine dell'intervista, guardando in camera e rivolgendosi alla sua fidanzata, la modella 23enne Sara Barbieri, Corona le ha chiesto ironicamente se avesse il permesso di baciare la Fagnani: "Amore, la bacio o no? Posso?".