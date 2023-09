Formigli usa Esselunga per attaccare la Meloni: "Ha trovato il tempo"

28 settembre 2023 a

a

a

Corrado Formigli a Piazzapulita rispetta le aspettative. Si parte subito forte questa sera nella puntata di giovedì 28 settembre: il conduttore dà pieno sfogo al suo odio contro il governo annunciando nell'ordine prima un'inchiesta sul ministro Santanchè e subito dopo presentando una clip tutta contro Fratelli d'Italia che riassume gli ultimi 12 mesi ma visti con gli occhi di PiazzaPulita. Ed ecco che viene riproposta l'inchiesta sui saluti romani, la foto di Galeazzo Bignami con la svastica al braccio e anche le parole di Ignazio La Russa su via Rasella. Insomma un attacco mirato contro Fratelli d'Italia in piena regola.

"Ci eravamo lasciati così e adesso ci ritroviamo dopo un anno con un governo ha la coperta corta per la manovra e che farà una legge di Bilancio con 14 miliardi in deficit", tuona Formigli. Ma scorda ad esempio di citare il taglio del cuneo ma anche la rimodulazione dell'Irpef che porterà nelle tasche di tanti italiani un aumento di quasi 200 euro in busta paga.

"Pesca spiaccicata in testa": Bruganelli, sfogo durissimo sullo spot Esselunga

Formigli dimentica anche il "carrello tricolore" varato proprio oggi che servirà a calmierare i prezzi per diversi beni di prima necessità. Formigli porta acqua al mulino della sinistra e ricorda solo ciò che gli fa comodo. Infine non poteva mancare la stoccata sullo spot Esselunga: "La Meloni ha trovato il tempo di commentarlo, io questo tempo non ce l'ho...".