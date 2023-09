Vanessa Incontrada, "una cosa orribile". E il blitz: intervista interrotta a Verissimo

30 settembre 2023 a

Un blitz in piena regola negli studi di Verissimo, e l'intervista di Silvia Toffanin ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada si interrompe. Fuori programma decisamente gustoso a Canale 5.



I conduttori di Striscia la notizia, a cui Antonio Ricci ha affidato il debutto stagionale certificando la coppia formata dal comico napoletano e dall'attrice spagnola ma italiana d'adozione come uno dei tandem-simbolo della storica trasmissione Mediaset (non ancora a livello degli iconici "duo" Ezio Greggio - Enzo Iacchetti o Michelle Hunziker - Gerry Scotti, ma siamo sulla strada buona). stanno amabilmente colloquiando con la padrona di casa, quando alle loro spalle, all'improvviso, fa irruzione un volto noto e amatissimo: Claudio Bisio.

Il comico milanese, oltre ad aver condotto Zelig con la Incontrada (insieme alla Hunziker, la sua partner prediletta), ha recitato con Siani nella fortunatissima saga cinematografica di Benvenuti al Sud e del sequel Benvenuti al Nord firmati tra 2010 e 2012 dal regista Luca Miniero, ispirati all'altrettanto fortunato film francese Giù al Nord di Danny Boon.

L'incursione di Bisio crea scompiglio. "Non è che sono geloso - scherza riguardo alla Incontrada -, è che lei ha un contratto. E’ in prestito con lui. Abbiamo il camerino insieme io e lei. Ha lasciato la guepiere appesa". Quindi Bisio si rivolge direttamente al pubblico in studio, chiedendo se sarebbero disposti ad andare a vedere il terzo capitolo della saga in coppia con Siani e di fronte all'ovazione rivela: "Ci stiamo pensando. A Natale uscirà Bentornati a Sud".

Terminata la sorpresa, la Incontrada ha recuperato un po' di serietà spiegando alla Toffanin di aver avuto un grosso problema con la stampa, che si sarebbe inventata di sana pianta alcune sue dichiarazioni: "Non mi arrabbio, però rimango impotente. Se rilascio un’intervista allora mi fa piacere però quando vedo un’intervista inventata che non ho mai rilasciato... Hanno detto addirittura una cosa orrenda, ovvero che io ho avuto un incidente stradale".