Silvia Toffanin, gelo a Verissimo: "Oddio perché, è una cosa brutta?"

Momenti di gelo in studio a Verissimo, con Silvia Toffanin che in qualche modo si è sentita in dovere di scusarsi con i suoi due ospiti per una domanda involontariamente un po' troppo indiscreta.

Negli studi di Canale 5, tra gli altri, arrivano Manuel e Isabella, coppia già vista su Temptation Island, il reality estivo condotto da Filippo Bisciglia in cui due partner rimettono in gioco il loro rapporto tra distanza, video malandrini, corteggiamenti e rischio di corna davanti alle telecamere.

Manuel e Isabella hanno resistito alle rispettive "tentazioni" e sono uscite dalla Palapa con maggior forza. "Quali sono stati i momenti più difficili che avete affrontato insieme?", chiede la Toffanin. Curiosità più che legittima, ma che viene inaspettatamente "rimbalzata" da Isabella: "Preferisco non dirlo". La conduttrice, visibilmente spiazzata dalla risposta, si scusa: "Oddio perché sono cose brutte? Non lo sapevo".

"Per me lo è stato tanto. E' una cosa di cui ho sofferto tantissimo", ha ammesso Isabella, nel silenzio tombale dello studio. "Diciamo che tutta la situazione che si è poi venuta a creare... - aggiunge Manuel - Il fatto che non mi sia sentito all'altezza. Magari proprio per questo... non essere riuscito a darle questa gioia". Ammissioni a mezza bocca, che hanno messo in un certo imbarazzo la Toffanin. "E' per questo che forse mi ritrovo a non essere sicuro di me stesso. Mi sento tanto in colpa".

Una confessione tanto intima e dolorosa che ha portato la fidanzata a intervenire nuovamente: "Non è una cosa da sentirsi in colpa. Io mi ero appena laureata, è una cosa che è capitata così". "Se avete scelto così - prova a chiudere il caso la Toffanin -. La vita è lunga e vostra e nessuno vi giudica. Avete fatto solo quello che vi sentivate".