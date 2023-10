Donzelli contro Gianfranco Fini: "Dire che ci rappresenta? Scorrettezza clamorosa"

02 ottobre 2023 a

Giovanni Donzelli, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, nella puntata del primo ottobre, usa parole molto dure su Gianfranco Fini, l'ex leader di An: "Quando Fini era di destra e prima che facesse l’accordo con Mario Monti. Dire che Fini è il nostro leader è una cosa che non ha né capo né coda", sbotta. "Fini ha fatto altre scelte, non detta la linea di Fratelli d'Italia".



"Ascoltiamo Fini ascoltiamo chiunque, ma non rappresenta FdI, è una scorrettezza clamorosa", prosegue il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia. "Ma non mi interessa parlare di Fini perché non fa più politico", dice ancora Donzelli riferendosi alle parole di Fini sul tema dell'immigrazione. "Per me la cauzione di 5mila euro non esisterebbe nemmeno se non ci fosse la direttiva europea".

L'ex leader di An viene intervistato propio da Telese durante il convegno "Italian Conservatism. The Future of Europe", organizzato dalla Fondazione Tatarella e da Nazione Futura, aveva detto: "La legge Bossi Fini ha 22 anni, è adulta. E non mi importa nulla se viene aggiornata o cambiata, sono distinzioni di carattere lessicale". Quindi Fini sottolineava che "il fenomeno migratorio è abissalmente diverso" e "il numero di migranti è cresciuto a dismisura ma non è solo un problema quantitativo. È anche qualitativo". In questo scenario, il governo Meloni, sottolineava Fini, "sta facendo tutto quello che può e lo sta facendo bene. Il chiodo fisso di Giorgia Meloni è: agire in sede europea e agire con un rapporto diretto e proficuo con i Paesi da cui partono i migranti". Infine Fini sul fallimento dei rimpatri, aveva citato numeri "impietosi" e "la necessità di un piano Mattei" che "può essere la soluzione per arginare in maniera concreta i flussi migratori".