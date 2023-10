Amiche in Onda a Reazione a Catena? "Ricordatevi Striscia", l'accusa più grave

02 ottobre 2023 a

Lo sport nazionale su X, l'ex Twitter? Pare contestare a prescindere Reazione a catena. Non un grande problema, per il conduttore Marco Liorni e per la Rai, visto che il quiz del preserale di Rai 1 continua a registrare ascolti recorde dominare la fascia del palinsesto. Ma dal punto di vista televisivo e sociologico, è un fenomeno interessante.

Come accaduto con L'Eredità di Flavio Insinna, anche nel caso di questo programma c'è chi ipotizza complotti e favoritismi. In particolare, molti utenti e telespettatori contestano la difficoltà delle domande e delle "catene finali" a cui hanno dovuto rispondere a loro tempo i Dai e dai, amatissimi super-campioni che hanno raccolto molto meno, in termini di montepremi portati a casa, rispetto al loro valore. Più fortunati, diciamo così, i loro successori.

L'interessante profilo X "Statistiche Reazione a Catena" sottolinea la "puntata brillante per le Amiche in onda: fanno 17 punti all’intesa vincente, è il loro miglior risultato finora a Reazione a Catena, e portano a casa anche 47.500 euro indovinando l’ultima parola". Una grande performance che però non convince i più maliziosi. Di seguito, alcuni dei tweet più "cattivi".

"In effetti - scrive Luciana - c'è un po' di opacità. Con altri concorrenti abbiamo visto parole completamente slegate tra loro e senza logica, forse c'è del campanilismo tra gli autori". Tale Bnk si appella addirittura alla concorrenza di Mediaset per vederci chiaro: "Non è la prima volta, ricordiamo tutti altri quiz attenzionati da Striscia la notizia per lungo tempo e chiaramente farlocchi. La situazione sarà peggiorata. Tra Mercante in fiera, I soliti ignoti, Reazione a catena. Vado a caso ma tanto è così. In Italia non c'è una cosa regolare". "Va bene che sono terrone - aggiunge un telespettatore dal nickname impegnativo, Pier delle Vigne - ma le domande sono 'di che colore era il cavallo bianco di Napoleone'. Buffonata vergognosa". Sun kissed va quasi sul personale: "In pratica a ste scappate di casa hanno regalato 65.000 euro".

Di parere opposto Daniele Villari, che difende le campionesse Amiche in onda: "Liorni ha urlato quel 'Movida!' con la gioia di un marinaio che avvista la terra, lui ormai non ci poteva più credere di trovarsi nuovamente di fronte a concorrenti posati e competenti!". Più cauto Simone Damico: "Sono contento per queste ragazze Ma al di là di tutto la disparità con le catene precedenti specialmente per i tre ragazzi campioni di agosto praticamente è evidentissima". Stessa musica per Sono solo tweet ("Catena facilissima, a chi troppo a chi niente") e per Cosimo Ludovico ("Come regalare soldi in maniera imbarazzante") e IL BASTARDO ("Tutto di una semplicità imbarazzante, dall'inizio alla fine...vabbé"), mentre Il Percettore la fa breve: "Ma perché non glieli regalate direttamente?". Pattiball riassume le contestazioni: "Ma è possibile che queste in due puntate vincono più dei Dai e Dai in 26 ,è inoltre hanno chiesto il jolly su due risposte facilissime una catena imbarazzante per la facilità". A chiudere il cerchio, però, è Laura Sansone: "Ma se le fanno facili sono raccomandate se non vincono vi lamentate, io boh?". Come darle torto.