Reazione a catena, "una volta a settimana": la decisione che può cambiare tutto

Reazione a catena, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, continua ad avere grande successo. E la buona notizia, per gli affezionati telespettatori, è che la trasmissione andrà avanti fino a dicembre, lasciando il posto a L'Eredità solo a gennaio del prossimo anno. Di recente, a parlare di questo programma è stato il direttore del daytime della Rai Angelo Mellone che, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato un suo progetto per il futuro: “Uno dei miei obiettivi è portare Reazione a catena, che è un gioco sulla lingua italiana, nelle scuole superiori. Una volta a settimana, in classe si studia italiano con la scatola del gioco. Ci si diverte e si impara”.

Mellone, poi, ha parlato anche dei conduttori che vorrebbe in Rai: “Vorrei Davide Rondoni con un programma sulla lingua italiana, Jovanotti e Pierfrancesco Favino. E affidare un programma comico a Rossella Brescia, un talento”. Infine, ha detto che vorrebbe provare nel pomeriggio una versione corretta di Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perrone. Il direttore ha spiegato che non è facile avere a che fare con decine di conduttori diversi, ognuno con la propria storia, le proprie fragilità e una propria professionalità. “Ogni giorno scrivo a tutti i conduttori. Se le cose vanno bene è uno bravo, se non vanno bene non è un problema, ci si confronta e ci si lavora su”, ha sottolineato infine Mellone.