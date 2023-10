Spot Esselunga, Mauro Corona inchioda la sinistra: "Siamo all'acqua di rane!"

04 ottobre 2023 a

Una lezione a Pd e compagni arriva da Mauro Corona. Lo scrittore, ospite fisso di È sempre CartaBianca su Rete 4, interviene sulla polemica che ha tenuto banco tutta settimana: la pubblicità ideata da Esselunga. Se infatti il centrodestra si è complimentato per lo spot mandato in onda, lo stesso non si può dire della sinistra. A molti esponenti l'idea di mostrare una bambina che tenta di riavvicinare i genitori separati, proprio non è andata giù. Un caso su cui la "spalla" di Bianca Berlinguer si pronuncia senza peli sulla lingua: "Mi è piaciuto molto lo spot della pesca, è di grande tenerezza e onestà. Mi dispiace che la sinistra se la prenda con questo spot, siamo all’acqua di rane!".

Apprezzamenti, sempre nella puntata di martedì 3 ottobre, arrivano da Iva Zanicchi e Matteo Salvini. Entrambi non nascondono lo stupore del tanto rumore sollevato. "Lo spot del supermercato sulla pesca? È molto tenero - ammette la cantante prima di lanciare una frecciata ai criticoni -, ma si sta esagerando. Ne hanno fatto una questione nazionale". E il leader della Lega non è da meno: "Le mie foto al supermercato? Mi aveva stupito che per una settimana non si parlasse di ospedali o ferrovie ma della bimba con la pesca. I problemi degli italiani sono altri".

E pensare che Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e alleato di Nicola Fratoianni, ha usato lo spot come pretesto per attaccare Giorgia Meloni e governo: "Non si è mai visto che un presidente del consiglio intervenisse su uno spot pubblicitario facendo tweet e post sui social e, di fatto, facendo pubblicità a una società privata", le sue parole all'Adnkronos: "Ma quello della Meloni è la misura del fallimento della sua azione di governo che non solo non affronta ma sta peggiorando i problemi del Paese. Una volta che la Meloni smette di occuparsi di spot pubblicitari può occuparsi del caro vita che sta portando alla povertà sociale tante famiglie compresi figli?".