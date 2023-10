Spot Esselunga? La risposta della Coop: cosa c'è di strano in questo Monopoli

03 ottobre 2023 a

a

a

"Un passatempo utile per plasmare le menti dei più giovani all'utopia del socialismo reale . Al sogno del Sol dell'Avvenire ". È stato presentato a Firenze Prosperia , un gioco da tavolo molto simile al più classico Monopoli . Tranne che per un dettaglio fondamentale: è in versione sovietica . L'obiettivo infatti è sempre vincere, ma solo se i miliardi accumulati vengono poi reinvestiti nella costruzione di biblioteche e strade, di giardini e case popolari. Arricchirsi è considerato il maschio assoluto e comporta la sconfitta. Come sottolinea l'edizione fiorentina di Repubblica , il sottointeso è che il “benessere del singolo porta inevitabilmente al malessere della collettività ”.

Ma quali sono le regole del Monopoli sovietico? Si gioca in quattro e ci sono segnaposti, dadi e soldi finti esattamente come nell'originale. Prosperia è stato prodotto da Unicoop Firenze , in collaborazione con la startup fiorentina del gaming, Whitesock . Anche se sembra una evidente risposta alla pesca di Esselunga , i vertici del gigante rosso della grande distribuzione giurano che non sia affatto così. M a le tempistiche, quanto meno, sono davvero sospette. Nel Monopoli sovietico non poteva mancare un riferimento alle tasse. Ogni volta che si passa dal via, si deve presentare infatti una dichiarazione dei redditi . Le carte opportunità evocano uno scenario di " guadagno sostenibile ": volontariato o rigenerazione urbana, in cambio di punti benessere. Gli imprevisti sono disoccupazione, recessione o difficoltà di accesso al credito bancario. I giocatori possono coalizzarsi per vincere insieme perché, proprio come si può leggere nella scatola, "l'economia è una questione collettiva ".

"Siamo andati a vedere cosa ha detto la Schlein": spot Esselunga, Porro scatenato

Il gioco ha per ora solo una forma analogica. Ma nei prossimi mesi dovrebbe uscire anche la versione digitale . Sarà venduto da gennaio nei supermercati della rete Coop . E molto probabilmente sarà distribuito anche nelle scuole pubbliche fiorentine . Davvero curioso, soprattutto pensando a tutta la polemica sorta dopo lo spot di Esselunga. E su tutta la retorica incentrata sullo sfruttamento dei bambini per perpetrare l'ideologia della famiglia tradizione. Ma se in gioco c'è il sogno del socialismo reale, tutto è magicamente concesso.