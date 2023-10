Spot Esselunga, Fiorello: “Nessuno lo ha notato”, l'errore clamoroso

03 ottobre 2023 a

Lo spot di Esselunga continua a far discutere. In attesa del ritorno di VivaRai2, che avverrà il prossimo 6 novembre, Fiorello continua a tenersi aggiornato e a fare un po’ di spettacolo su Instagram, dove ogni mattina affronta alcuni degli argomenti di attualità, ovviamente a modo suo. “Nessuno si è accorto dell’unica cosa che davvero non va in questo spot - ha dichiarato lo showman - questo parla della pesca, Feltri su La Stampa parla della pesca, Gramellini sul Corriere parla della pesca”.

“Tutti hanno visto questo spot della pesca - ha sottolineato - tutti hanno elucubrato su questo spot: i problemi dell’Italia sono spariti perché c’è la questione dello spot di Esselunga. I pubblicitari hanno fatto centro, visto che tutti ne parlano. È uno spot antidivorzista, è contro la famiglia, è a favore della famiglia tradizionale: si è detto tutto e il contrario di tutto, anche sulla pesca. La bambina la teneva in mano anziché in busta, non aveva la cintura di sicurezza, il seggiolino non andava bene. Ognuno la legge a modo suo: Libero scrive che la sinistra è fuori di pesca, i sinistri dicono che lo spot è antidivorzista, anti famiglia arcobaleno, ma nessuno si è accorto dell’unica cosa che davvero non va in questo spot”. La soluzione è sorprendente: “La macchina dello spot ha l’assicurazione scaduta”.

Alla luce delle polemiche politiche, Esselunga ha provato a chiarire che lo spot non riguarda la famiglia ma le emozioni che si provano mentre si fa la spesa: “Si è voluto porre l'accento sull'importanza della spesa, che non viene vista solo come un acquisto, ma descritta come qualcosa che ha un valore più ampio. Dietro la scelta di ogni prodotto c’è una storia e lo spot non fa che rappresentare una delle tante storie di persone che entrano in un supermercato”.