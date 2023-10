Veronica Gentili, "il bacio con Travaglio?": rompe il silenzio e spiazza tutti

03 ottobre 2023 a

Nuova avventura per Veronica Gentili. L'ex volto di Rete 4 lascia Controcorrente per approdare su Italia 1, al timone de Le Iene. È lei infatti a sostituire Belen Rodriguez. A decidere il passaggio proprio Pier Silvio Berlusconi. "Capiremo presto se è stata un’intuizione geniale o una svista colossale". Certo è che di fronte alla notizia, la conduttrice si è trovata a dir poco spiazzata: "Sono rimasta esterrefatta, stupita e perplessa - ha ammesso sulle colonne del Corriere della Sera -, è stata una proposta inaspettata. Però si tratta di una grande opportunità di crescita in termini di visibilità e di un grosso cambiamento rispetto a quello che stavo facendo". E alla domanda se rischia di diventare meno credibile, Gentili non attende a rispondere: "È una domanda sacrosanta che infatti mi sono posta subito. Ma non credo, rimango convinta che i compartimenti stagni e i muri non esistono. In mezzo a questo profluvio di media e di sollecitazioni non credo all’ortodossia in cui non ti contamini con niente".

Diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, la conduttrice ha sicuramente giovato della sua esperienza: "La tv è tecnica, devi pensare a come restituisci ai telespettatori il contenuto che vuoi veicolare, non puoi non valutare ritmo e tempi, non puoi non pensare a come tieni lì i telespettatori, per me è stato fondamentale quello che ho imparato negli anni in cui ho fatto l’attrice". Motivo per cui "è stata un’esperienza molto funzionale alla conduzione tv perché mi ha aiutato a gestire il controllo dell’emozione, a evitare gaffe che nel mondo dei social diventano gigantesche".

Oltre alla sua scalata televisiva, Gentili è stata più volte al centro del gossip. Il motivo? Il suo rapporto con Marco Travaglio. Quest'estate aveva fatto discutere lo scatto di un bacio tra i due. Eppure, come da lei stessa ammesso, nella sua vita da nove anni c'è un altro uomo. E allora cosa c'è dietro le foto con il direttore del Fatto Quotidiano? "Ne abbiamo riso. Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d’oro...".