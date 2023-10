Veronica Gentili, clamoroso a Le Iene: quelle parole su Belen Rodriguez

04 ottobre 2023 a

Prima di prendere il timone de Le Iene su Italia 1, la nuova conduttrice, Veronica Gentili, ha voluto dedicare un dolce pensiero a chi l'ha preceduta. E così, a inizio puntata ha detto: "Vorrei salutare con molto affetto la persona che mi ha preceduto su questo palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno. Facciamo un grande applauso a Belen Rodriguez".

L'altro conduttore del fortunato format di Italia 1, Max Angioni, ha voluto mandare invece un messaggio privato alla showgirl argentina: "Ciao Belen, mi manchi molto. Vorrei salutarti in maniera professionale. Quindi ciao ti mando un bel bacio". A quel punto la Gentili l’ha rassicurato: "Max calmati, ho capito che ti manca. Ma vedrai che tornerà a trovarci. Torna, ti prometto che torna, vedrai". Non è chiaro, però, se Belen tornerà davvero nel programma o se farà solo una toccata e fuga per salutare l'amico Max.

In ogni caso, il debutto della Gentili alla conduzione de Le Iene sembra aver conquistato il pubblico. "Veronica è bravissima. Super promossa (ma non avevo dubbi). Ha dato una ventata di 'professionalità' al programma", ha scritto un utente sui social, commentando la prima puntata di questa nuova edizione della trasmissione. E questo è solo uno dei tanti commenti positivi che si possono trovare sui social in merito al debutto della giornalista.