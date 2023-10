Striscia la Notizia ridicolizza Calendi e Renzi: "Solo Maria De Filippi"

Roberto Tortora 05 ottobre 2023 a

A Striscia La Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci di Canale 5, si parla del possibile nuovo accordo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda in vista delle prossime europee. Coglie allora l’occasione Alessandro Siani per dedicare il suo ormai celebre monologo “Famme capì” ai due politici, fautori del Terzo Polo.

Questo l’intervento del comico napoletano: “Ho letto che Matteo Renzi vuole ritornare di nuovo con Calenda… di nuovo! Si lasciano, si mettono, si mettono, si lasciano. Nemmeno Belen Rodriguez e Stefano Di Martino hanno fatto questo nei momenti d'oro. Fenomeni italiani. Il bello è che Renzi un attimo dopo ha detto… ‘si ma Calenda… più Che Calenda è un calendario, cioè un giorno dice una cosa, un giorno un'altra...’. Ragazzi voi vi dovete mettere d'accordo, secondo me l'unica persona che vi può salvare, caro Matteo Renzi, caro Calenda, è solamente lei: Maria. Marì chiamali a C'è Posta Per Te e nun ne parlamm chiù".

Tutto questo, dopo che il leader di Italia Viva aveva rilasciato queste dichiarazioni a Porta A Porta su Rai 1: "Con Calenda non ho alcun problema personale. Anche se ha lasciato a metà un po' di cose, all'improvviso ha rotto la federazione del Terzo polo, di cui era presidente. Dobbiamo stare un anno su questa telenovela? No. Se vogliamo fare la lista unitaria io ci sto, noi ci siamo. Se Calenda non è disponibile, con tutto l'affetto per Calenda, faccia quello che crede, se non vuol fare l'accordo amici come prima".

Il numero uno di Azione, invece, flirta con la Schlein dai microfoni di SkyTg24: "C'è spazio per proposta comune delle opposizioni sulla sanità: abbiamo fatto un piano, lo abbiamo condiviso con il Pd, lo abbiamo mandato a Meloni, poi il Pd è sparito. Ieri ho sentito Schlein, le ho detto 'c'è la legge di bilancio, scriviamo una proposta comune delle opposizioni. Non voteremo lo scostamento di bilancio a meno che non ci siano risorse sufficienti per la sanità”.