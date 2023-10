Borghi cancella Toninelli su Mestre "Basta la parola, il tempo di conoscerlo"

05 ottobre 2023 a

a

a

"Toninelli, basta la parola". A L'aria che tira su La7 arriva in diretta la dichiarazione dell'ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, grillino, secondo cui le vittime della strage di Mestre, come quelle nel cantiere ferroviario di Brandizzo, sono "morti di Stato". Due tragedie "responsabilità di chi ha destinato i fondi ad altro, come per esempio il Ponte sullo Stretto".

L'inviata di David Parenzo chiede conto di queste parole a Claudio Borghi, deputato della Lega, che ironizza sul "pulpito" e rincara: "Stiamo parlando di cose serie, evitiamo di commentare quello che dice il signor Toninelli".

Danilo Toninelli? Ecco quanto ci sono costati i suoi dispetti sugli aerei

"Non è perché c'è bisogno di fare manutenzione allora non si deve fare sviluppo, altrimenti avremmo solo una strada ordinatissima. A sentire loro non si sarebbe dovuta fare neanche l'alta velocità Milano Roma, ma poi quanti morti per incidenti ci sarebbero stati? L'infrastruttura aiuta anche a decongestionare e diminuire i rischi".





"Toninelli? Il tempo di conoscerlo". Guarda il video di Borghi a L'aria che tira

"Toninelli è stato lo stesso ministro che era al governo con la Lega eh", lo provoca Parenzo per saggiare la reazione del suo ospite. E Borghi replica secco, senza scomporsi ma con un sorriso che la dice lunga: "Il tempo di conoscerlo e poi cambiare idea".

L'umiliazione più grande per Elly Schlein: come si fa stracciare da Danilo Toninelli

Sulla questione delle batterie elettriche e in generale la transizione green, Borghi spiega: "Tante cose che vengono considerate univoche... Magari qualcuno può riflettere sul fatto che i mezzi elettrici pesanti possano avere un impatto sulle nostre infrastrutture".